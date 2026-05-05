Benefizkonzert in Kordel: 4.500 Euro für Projekte in Peru und Soziale Friedensdienste

TRIER/KORDEL. 4.500 Euro für Projekte in Peru und die Sozialen Friedensdienste im Ausland (SoFiA e.V.): Das hat die Band SouLouD bei ihrem Benefizkonzert am 25. April in Kordel eingespielt.

Rund 150 Gäste waren der Einladung der Band sowie dem Träger von Auslands-Freiwilligendiensten des Bistums Trier SoFiA ins Bürgerhaus in Kordel gefolgt und verbrachten den Abend bei handgemachter Musik und bewegenden Einblicken in die internationale Freiwilligenarbeit. Diese illustrierten, wie weit Friedensdienste im Ausland wirken können. Denn dabei geht es nicht nur um einseitiges „Helfen“, sondern um kulturellen Austausch und Begegnung auf Augenhöhe.

Live-Schaltung nach Peru berührt den Saal

Ein besonderer Höhepunkt war die Live-Schaltung zur Freiwilligen Nele Fritsch, die derzeit ihren sozialen Friedensdienst im Ausland in der Organisation Santa Dorotea in Cajamarca/Peru absolviert. Fritsch arbeitet in einem Kinderheim mit bis zu 30 Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen. Sie berichtete den Konzertgästen von ihrem Alltag, ihren Aufgaben in der Einrichtung und den Begegnungen, die ihren Dienst prägen. Ihre authentischen Schilderungen sorgten für Nähe und bewegten das Publikum sichtbar.

Friedensdienst wirkt – weit über Grenzen hinaus

Das Konzert zeigte deutlich, wie viele Menschen von den Erfahrungen junger Freiwilliger profitieren: die Partnerorganisationen von SoFiA e.V. vor Ort, die Menschen in den Projekten, die Freiwilligen selbst, und nicht zuletzt lokale Gemeinschaften in Deutschland, die durch solche Abende Einblicke in globale Solidarität erhalten. Die Resonanz der Gäste spiegelte wider, dass das Engagement junger Menschen inspiriert und dass Räume wichtig sind, in denen ihre Erfahrungen sichtbar werden.

Musik, Begegnung und Unterstützung

Mit sattem Bläsersound und vierstimmigem Gesang begeisterte SouLouD die Zuhörenden und sorgte mit Soulmusik für einen abwechslungsreichen Abend. Die Gäste zeigten große Solidarität und spendeten insgesamt 4.500 Euro. Die gesammelten Spenden kommen zur Hälfte dem Projekt in Cajamarca und zur Hälfte der Arbeit von SoFiA e.V. zugute.

Am Informationsstand von SoFiA e.V. nutzten zahlreiche Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, sich über Freiwilligendienste im Ausland zu informieren und mit ehemaligen Freiwilligen ins Gespräch zu kommen.

Mehr Informationen zu Einsatzstellen und Möglichkeiten gibt es unter: www.sofia-trier.de. (Quelle: Bischöfliche Pressestelle Trier)