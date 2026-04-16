Amtswechsel am Verwaltungsgericht Trier: Stefan Jakobs offiziell als neuer Präsident eingeführt

TRIER.Feierlicher Amtswechsel in Trier: Justizminister Philipp Fernis hat Stefan Jakobs offiziell als neuen Präsidenten des Verwaltungsgerichts Trier in sein Amt eingeführt. Zugleich wurde der bisherige Präsident Heribert Kröger im Rahmen einer Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet.

Feierlicher Wechsel an der Spitze des Verwaltungsgerichts Trier

Zum Amtswechsel waren zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Justiz, Anwaltschaft, Polizei sowie weiteren Behörden und Institutionen gekommen. Im Mittelpunkt stand dabei die offizielle Einführung von Stefan Jakobs, der das Amt des Präsidenten des Verwaltungsgerichts Trier bereits seit März 2026 innehat.

Justizminister Philipp Fernis würdigte im Rahmen der Veranstaltung sowohl die Verdienste des scheidenden Gerichtspräsidenten als auch den Werdegang seines Nachfolgers.

Lob für Heribert Kröger zum Abschied

Fernis dankte dem früheren Präsidenten Heribert Kröger für dessen langjährige Tätigkeit in der rheinland-pfälzischen Verwaltungsgerichtsbarkeit. Besonders hob er hervor, dass Kröger das Verwaltungsgericht Trier in seiner Rolle als landesweit zuständiges Gericht für Asylverfahren geprägt habe. Dabei habe das Gericht auch wegen seiner kurzen Verfahrenslaufzeiten bundesweit Beachtung gefunden.

Kröger war seit September 2022 Präsident des Verwaltungsgerichts Trier und wurde nun offiziell in den Ruhestand verabschiedet.

Stefan Jakobs seit März neuer Präsident

An seinen Nachfolger Stefan Jakobs richtete der Minister ebenfalls deutliche Worte der Anerkennung. Er betonte, Jakobs sei für die neue Aufgabe fachlich bestens gerüstet. Dafür spreche nicht nur seine richterliche Laufbahn am Verwaltungsgericht Trier und am Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, sondern auch seine Tätigkeit im Justizministerium.

Dort war Jakobs zuletzt unter anderem für Dienstrecht und Personalentwicklung zuständig.

Karriereweg führte über Trier, Koblenz und das Justizministerium

Stefan Jakobs trat im Dezember 2014 in den Dienst der rheinland-pfälzischen Justiz ein. Zunächst war er beim Landgericht Bad Kreuznach als Richter auf Probe tätig. Im Oktober 2015 wechselte er an das Verwaltungsgericht Trier, wo er im Dezember 2017 zum Richter am Verwaltungsgericht ernannt wurde.

Es folgten Stationen am Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in Koblenz sowie im Ministerium der Justiz, bevor er nun die Leitung des Verwaltungsgerichts Trier übernommen hat.

Heribert Kröger prägte das Gericht über viele Jahre

Auch der berufliche Weg von Heribert Kröger ist eng mit dem Verwaltungsgericht Trier verbunden. Er trat bereits 1991 in den rheinland-pfälzischen Justizdienst ein, war zunächst in Koblenz tätig und wechselte 1995 an das Verwaltungsgericht Trier.

Dort übernahm er im Laufe der Jahre verschiedene Funktionen, wurde später Vorsitzender Richter, dann Vizepräsident und schließlich Präsident des Gerichts.

Verwaltungsgericht Trier mit wichtiger Rolle im Land

Das Verwaltungsgericht Trier ist eines von vier Verwaltungsgerichten in Rheinland-Pfalz. Sein Zuständigkeitsbereich umfasst neben der Stadt Trier auch die Landkreise Bernkastel-Wittlich, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Vulkaneifel und Trier-Saarburg.

Eine besondere Rolle nimmt das Gericht seit Juni 2010 ein: Dort werden landesweit gerichtliche Asylverfahren konzentriert bearbeitet. Zudem besteht seit Mai 1998 eine landesweite Zuständigkeit für Disziplinarverfahren gegen Bundes- und Landesbeamte.

Aktuell beschäftigt das Verwaltungsgericht Trier 58 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter 32 Richterinnen und Richter. Nächsthöhere Instanz ist das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in Koblenz.

Wechsel mit Signalwirkung

Der Amtswechsel markiert damit nicht nur einen personellen Neuanfang an der Spitze des Verwaltungsgerichts Trier, sondern auch einen wichtigen Moment für eine Institution mit zentraler Bedeutung für die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Rheinland-Pfalz.