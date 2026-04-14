Trier: Busumleitungen in Euren und bei Lauf-Event „Viva Bolivia“ an der Porta

TRIER. Wegen der Laufveranstaltung „Viva Bolivia“ wird der Bereich um die Porta Nigra am Sonntag, 19. April 2026, von 10 bis voraussichtlich 15 Uhr voll für den Linienverkehr gesperrt. In diesem Zeitraum fahren die meisten Stadtbus-Linien folgende Umleitungsstrecken:

Die Busse der Linie 80 mit dem Ziel Wilhelm-Leuschner-Straße fahren bis zur Haltestelle Treviris ihre gewohnte Route und werden anschließend über die Moselstraße und Bruchhausenstraße zurückgeleitet. In Richtung Innenstadt und Trier-West fahren die Busse der Linie 80 ihre gewohnte Route.

Die Busse der Linien 81, 82, 83, 87 und 89 mit dem Ziel Hauptbahnhof fahren bis Treviris ihre gewohnte Route und werden im Anschluss über die Moselstraße, Bruchhausenstraße und Nordallee zurück auf die normale Route geleitet. Zurück in die Stadtteile, Schweich und Konz bleiben die Busse der Linien 81, 82, 83, 87 und 89 auf ihren gewohnten Routen.

Die Busse der Linie 86 mit dem Ziel Hauptbahnhof fahren ihre gewohnte Route bis zur Maarstraße und werden anschließend über die Christophstraße zurückgeleitet. Die Busse der Linie 86 mit dem Ziel Nells Park, die aus Richtung Hauptbahnhof kommen, fahren bis zur Theodor Heuss Allee ihre normale Route und werden anschließend über die Paulinstraße auf die normale Strecke umgeleitet.

Die Linien 84, 85 und 88 sind nicht von der Umleitung an der Porta Nigra betroffen.

Die Haltestellen Porta Nigra, Im Margaretengässchen und in der Simeonstraße sind während der Veranstaltung aufgehoben und an die Haltestellen Treviris und Christophstraße verlegt. Alle Haltestellen entlang der Umleitungsstrecken werden angefahren.

Am Samstag, 18. April 2026, wird die St.-Helena-Straße für Kranarbeiten von 7.30 bis 12.30 Uhr für den Busverkehr gesperrt. Die Busse der Linie 81 werden in diesem Zeitraum ab der Haltestelle Ludwig-Steinbach-Straße zur Endhaltestelle Euren Friedhof umgeleitet. Für die Dauer der Sperrung können die Haltestellen Burgmühlenstraße, Tempelherrenstraße und Euren Helenenbrunnen nicht angefahren werden. Die Stadtwerke bitten ihre Fahrgäste, auf die Haltestellen Ludwig-Steinbach-Straße, Hontheimstraße oder Euren Friedhof auszuweichen.

Bei Fragen zu den Umleitungen steht das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 71 72 73 zur Verfügung. (Quelle: SWT)