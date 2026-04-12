Kopf abgetrennt – Fleisch herausgeschnitten: Getöteter Schwan an der Mosel gefunden

BERNKASTEL-KUES – Am Morgen des 12. April 2026 kam es am Moselufer in Bernkastel-Kues im Bereich Andel zu einem besorgniserregenden Vorfall.

Anwohner entdeckten den Kadaver eines Schwans, der offensichtlich Opfer einer gezielten Tötung wurde. Dem Tier wurde der Kopf abgetrennt. Zudem wurde das Brustfleisch fachgerecht herausgeschnitten. Da der Schwan Teil eines brütenden Paares war, wiegt der Verlust für die lokale Fauna besonders schwer. Die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Gezielter Raub von Schwaneneiern aus dem Nest

Neben der Tötung des Alttieres wurde das Nest geplündert. Insgesamt sechs Eier wurden entwendet, was den Fortbestand der dortigen Brut vollständig zunichtemachte. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Tat in der Nacht zwischen 00:00 Uhr und 08:30 Uhr stattfand.

Es wird wegen des Verdachts der Jagdwilderei ermittelt. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ufernähe beobachtet haben, werden gebeten, ihre Informationen der Polizei mitzuteilen.