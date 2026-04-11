Tragischer Ausgang nach medizinischem Notfall: Autofahrer auf der A8 verstorben

MERCHWEILER/A8 – Ein tragisches Ereignis überschattete am Samstagabend den Verkehrsfluss auf der Bundesautobahn A8.

Zwischen den Anschlussstellen Merchweiler und Friedrichsthal-Bildstock kam es gegen 17.54 Uhr zu einer Serie von Kollisionen. Ein 66-jähriger Fahrzeugführer erlitt während der Fahrt ein akutes internistisches Problem. In der Folge geriet sein Pkw außer Kontrolle und touchierte über eine Strecke von etwa 70 Metern wiederholt die linksseitige Baustelleneinrichtung, bevor das Fahrzeug endgültig zum Stillstand kam.

Professionelle Ersthelfer vor Ort: Reanimation auf der Fahrbahn

Zwei qualifizierte Ersthelfer – eine Herzchirurgin und ein Notfallsanitäter – befanden sich zufällig im nachfolgenden Verkehr und leiteten umgehend Rettungsmaßnahmen ein. Sie begannen noch vor Eintreffen des Rettungsdienstes mit der Reanimation des bereits bewusstlosen Mannes. Trotz des schnellen Eingreifens und der anschließenden Verbringung in ein Krankenhaus verstarb der Patient wenig später. Die Autobahnpolizei hat Untersuchungen zur Klärung der genauen Umstände und der Todesursache aufgenommen.