RLP: Sportwagen kracht auf gerade Strecke in Mauer — spektakulärer Unfall

KOBLENZ. Am 11.4.2026, gegen 20.00 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Fahrer eines hochmotorisierten Ford Mustang samt Beifahrer die Alte Heerstraße im Stadtteil Koblenz-Horchheim vom Niederfelder Weg kommend. Der Fahrzeugführer verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam trotz gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dabei kollidierte der Ford erst mit einer Mauer samt Stahlgeländer. Das Fahrzeug durchbrach das Geländer, kollidierte dann mit einem geparkten VW Polo in der Einfahrt eines Wohnhauses und schleuderte diesen weiter in die Hofeinfahrt. Schließlich wurde der Ford Mustang in eine weitere Steinmauer abgewiesen, wo das Fahrzeug zum Stehen kam. Die zweite Mauer wurde dennoch derart beschädigt, dass das Mauerwerk gegen einen geparkten Ford Kuga vor dem Nachbarhaus schlug.

Der Fahrer des Sportwagens wurde zur Abklärung in ein Krankenhaus verbracht, der Beifahrer verblieb unverletzt. Alle drei betroffenen Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die beschädigten Mauern müssen wieder komplett instand gesetzt werden.

Derzeit wird von einem Gesamtschaden von ca. 80.000 Euro ausgegangen. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die Alte Heerstraße zeitweise gesperrt. (Polizeidirektion Koblenz)