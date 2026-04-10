Luxemburg: Alkoholfahrten und großangelegte Fahrzeugkontrollen mit zahlreichen Verstößen

LUXEMBURG. Am heutigen Freitag meldet die Police Grand-Ducale u.a. mehrere Alkoholfahrten sowie großangelegte Fahrzeugkontrollen im Großherzogtum.

Am Abend des 9.4.2026 wurde der Polizei im Raum Crauthem ein Fahrzeug gemeldet, dessen Fahrer mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug kurze Zeit später und in der Rue de Hellange stoppen. Der Fahrer wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt. Während der Amtshandlungen verhielt er sich den Beamten zunehmend unkooperativ. Aufgrund seines alkoholisierten Zustands und da er eine Gefahr für sich Dritte darstellte, wurde er nach ärztlicher Untersuchung in den Arrest gebracht.

Ebenfalls am Abend des 9.4. wurde ein Verkehrsunfall in der Rue Michel Weber in Ettelbrück gemeldet, bei dem ersten Informationen nach ein möglicherweise alkoholisierter Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen ein stationiertes Fahrzeug stieß und weiterfuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Fahrer konnte kurze Zeit später von einer Polizeistreife angetroffen werden. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen. Protokoll wurde erstellt.

Am selben Tag führte die Polizei von 15.00 bis 16.30 Uhr eine Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt nachhaltige Mobilität (“mobilité douce”), genauer noch E-Tretrollern, in Remich und Mondorf-les-bains durch.

Bei vier E-Tretrollen wurde festgestellt, dass die Höchstgeschwindigkeit die gesetzliche maximale Höchstgeschwindigkeit überschritt und drei davon wiesen des Weiteren Mängel bei der Beleuchtung auf. Protokoll wurde erstellt.

In einem Fall wurde Protokoll erstellt, da ein Beifahrer auf einem elektrischen Tretroller transportiert wurde.

Am 7.4.2026 führte die Verkehrspolizei eine größere Verkehrskontrolle auf der A3, unweit der Aire de Berchem, durch.

Dabei wurden insgesamt 43 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt.

Vier Fahrer wurden aufgrund technischer Mängel an ihren Fahrzeugen (Reifen, Auspuff, …) gebührenpflichtig verwarnt, zwei weitere Fahrer aufgrund von Mängeln, die die Sicht betrafen.

Bei drei Fahrern wurden Mängel bei den Fahrzeugdokumenten festgestellt und bei zwei Fahrzeugen entsprach das Kennzeichen nicht den Vorschriften.

Des Weiteren wurden vier Fahrer aufgrund ihrer gefährlichen Fahrweise, ein Fahrer, da er die Rettungsgasse nicht freigemacht hatte, sowie zwei Fahrer, da sie ein Mobiltelefon am Steuer genutzt hatten, gebührenpflichtig verwarnt.

Zwei weitere Fahrer erhielten eine gebührenpflichtige Verwarnung, da ihre Helme nicht den Vorschriften entsprachen.

Außerdem wurden 23 Fahrer gebührenpflichtig verwarnt, die die Fahrgemeinschaftsspur nutzten, obwohl sie die Voraussetzungen dafür nicht erfüllten.

Am 9.4.2026, gegen 17.00 Uhr, wurden Polizeibeamte in der Oberstadt auf zwei Männer aufmerksam, die etwas unter einem Blumentopf versteckten. Die beiden Männer wurden daraufhin einer Kontrolle unterzogen, bei der Drogen aufgefunden wurden. Die Drogen wurden beschlagnahmt und Protokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)