RLP: Großbrand mit massiver Rauchentwicklung in Weingut – Ermittlungen laufen

Nach dem Brand in einem Weingut im Landkreis Alzey-Worms laufen die Ermittlungen: Die Polizei untersucht, wie das Feuer entstand und wie hoch der Schaden ist.

WÖRRSTADT. Nach dem Großbrand in einem Weingut im Landkreis Alzey-Worms ermittelt die Polizei zur Ursache des Feuers und zur Schadenshöhe. «Wir sind noch dabei, das zu erheben», sagte ein Sprecher der Kriminalinspektion Worms am Morgen.

Das Feuer war Dienstagmorgen ausgebrochen. Zunächst habe eine Lagerhalle in Wörrstadt gebrannt, in der zwei Fahrzeuge standen, teilte die Verbandsgemeinde Wörrstadt mit. Die Flammen griffen demnach auf drei benachbarte Gebäude über. Ein weiteres Übergreifen auf Wohngebäude in der Nähe habe von den Einsatzkräften verhindert werden können.

Am frühen Nachmittag war das Feuer den Angaben zufolge unter Kontrolle gebracht worden. Die Nachlöscharbeiten dauerten demnach bis in die Nacht an. Bei dem Einsatz sei niemand verletzt worden, hieß es. Durch das Feuer war es zu massiver Rauchentwicklung gekommen.

Eine Gefahr für Anwohner bestand laut der Verbandsgemeinde nicht. Wegen der Vielzahl an Einsatzfahrzeugen war die komplette Innenstadt von Wörrstadt nur beschränkt zu erreichen. (Quelle: dpa)