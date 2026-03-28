RLP: Sattelzug schiebt drei LKW aufeinander — Fahrer stirbt bei Unfall auf Autobahn

MUTTERSTADT. Ein LKW-Fahrer ist bei einem Unfall auf der A61 bei Mutterstadt tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war es zuvor in Höhe der Anschlussstelle Pfalzmarkt in Fahrtrichtung Norden zu einem Stau nach einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein Sattelzug mit Auflieger fuhr demnach aus bisher ungeklärter Ursache auf das Stauende auf und schob drei Lastwagen aufeinander. Der Fahrer des Sattelzugs sei durch den Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Er starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Ein weiterer Unfallbeteiligter wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200.000 Euro. Nach den Bergungsarbeiten hob die Polizei die Sperrung der Strecke in der Nacht wieder auf. (Quelle. dpa)