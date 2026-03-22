RLP: Bei Unfall 15 Meter in Böschung gefahren — aufwendige Bergungsmaßnahmen erforderlich

LAHNSTEIN. Am heutigen Sonntag kam es gegen 0.15 Uhr im Bereich der Behelfsumleitungsstrecke „Martin-Luther-Straße“ in Lahnstein-Friedland zu einem Alleinunfall. Dabei kam die 49-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW von der Fahrbahn ab, sodass das Fahrzeug erst ca. 15 Meter in der Böschung zum Stehen kam.

Dabei entstanden glücklicherweise lediglich geringfügige Sachschäden. Der PKW wurde im Laufe des Tages durch ein ortsansässiges Abschleppunternehmen geborgen. Zu diesem Zwecke erfolgte um die Mittagszeit eine ca. 30-minütige Vollsperrung des Bereichs. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)