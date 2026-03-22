++ Sehr mildes Hochdruckwetter in der Region — 17 Grad an Mosel und Rhein ++

Nach einem sonnigen und milden Start in die Woche kann es ab Mittwoch ungemütlicher werden.

MAINZ/SAARBRÜCKEN/OFFENBACH. Ruhiges und teils sehr mildes Hochdruckwetter erwartet die Menschen am Sonntag in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Zunächst zeige sich der Himmel in der Pfalz und im Saarland noch wolkig bis stark bewölkt, danach gebe es im Laufe des Vormittags zunehmend Aufheiterungen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Sonst starte der Tag verbreitet viel Sonnenschein. Die Temperatur steigen den Angaben zufolge auf 10 bis 15 Grad, an Rhein und Mosel sogar bis 17 Grad. Nachdem es in der Nacht zum Montag örtlich Frost geben kann, beginnt der Montag laut DWD überwiegend heiter. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 19 Grad, in Hochlagen um die 13 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind meist aus nördlicher Richtung.

Am Dienstag ist es den Meteorologen zufolge heiter, zeitweise auch wolkig und es bleibt weiter trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 20, in Hochlagen bei 13 Grad.

Ungemütlicher wird es dann am Mittwoch. Dann ist es den Prognosen zufolge stark bewölkt mit einigen Schauern und später auch einzelnen Graupelgewittern. Im Bergland können später zunehmend Schneeschauer aufziehen. Die Höchsttemperaturen liegen nur noch zwischen 9 und 13, in Hochlagen bei 7 Grad. (Quelle: dpa)