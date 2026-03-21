++ Trier aktuell: Schwerer Unfall Kohlenstraße / Trimmelter Hof — fünf Verletzte ++

TRIER. Am heutigen Samstag kam es um 4.45 Uhr in Trier, im Kreuzungsbereich Kohlenstraße/Trimmelter Hof/Tarforster Straße, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem nach jetzigem Kenntnisstand fünf Personen verletzt wurden. Vermutlich wurde kein Insasse lebensgefährlich verletzt, alle sind derzeit noch in ärztlicher Behandlung im Krankenhaus.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zweier PKWs. Ein Fahrzeug befuhr die Kohlenstraße in Richtung Filsch, der andere PKW bog vom Trimmelter Hof aus nach links in die Kohlenstraße ein. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt, die Fahrbahn musste für die polizeiliche Unfallaufnahme und Erstversorgung der Verletzten durch Rettungsdienst und Notarzt für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Beide Fahrzeuge wurden im Anschluss abgeschleppt. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)