Saarland: Unvermittelt in die Hand und Jacke gebissen — Mann erleidet tiefe Bisswunde

SCHIFFWEILER. Am 19.3.2026, gegen 19.30 Uhr. kam es in der Hauptstraße in Schiffweiler zu einem Vorfall mit Hundebiss. Ein 32-jähriger Fußgänger ging die Hauptstraße entlang, als ihm eine Frau mit Hund entgegen kam.

Dabei wurde der Fußgänger von dem etwa kniehohen, schwarzen Hund (Rasse unbekannt) unvermittelt in die Hand und Jacke gebissen. Er erlitt dadurch eine tiefe Bisswunde. Die Frau entfernte sich mit dem Hund von der Örtlichkeit ohne Angaben zu ihrer Person.

Personenbeschreibung: 160-170 m groß, ca.70-75 kg, blonde Haare. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten, sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen (Telefon: 06821/2030, E-Mail: [email protected]). (Quelle: Polizeiinspektion Neunkirchen)