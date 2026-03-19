Mitgliedschaft in Neonazi-Gruppe: Drei Männer aus der Region Trier angeklagt

TRIER/KOBLENZ. Wie der Volksfreund berichtet, hat die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz drei Männer aus den Kreisen Trier-Saarburg und Bernkastel-Wittlich wegen Mitgliedschaft in der verbotenen rechtsextremen Vereinigung „Combat 18 Deutschland“ angeklagt. Sie sollen in den Jahren 2021 und 2022 an mehreren Treffen der seit 2020 verbotenen Neonazi-Gruppierung teilgenommen haben.

Durch Leistungsmärsche und ein Konzert sollten die Strukturen von der rechtsextremen Gruppierung aufrecht erhalten und die Nazi-Ideologie weiterverbreitet werden. Die drei Angeklagten im Alter zwischen 37 und 40 sollen zum sollen zum Umfeld eines 45-jährigen Rädelsführers aus der Vulkaneifel gehört haben, der zuvor der an der Mittelmosel aktiv gewesenen Neonazi-Gruppierung „Chaos Crew“ angehört haben soll.

Ein Prozess gegen den 45-Jährigen und drei Mitangeklagte in Dortmund wurde im Februar gegen Zahlung eines Betrags von 500 Euro pro Person an ein ein Kinder- und Jugendhilfswerk eingestellt. Laut dem Bericht des Trierischen Volksfreunds rechnet der Anwalt der drei jetzt in Koblenz angeklagten Männer mit einen ähnlichen Ergebnis. Die Vorwürfe gegen seine Mandanten seien aus im Grunde unspektakulären Zusammenkünften konstruiert worden, so der Anwalt. (Quelle: Trierischer Volksfreund)