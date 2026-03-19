DRK im Eifelkreis Bitburg-Prüm ehrt 32 Jubilare – 590 Dienstjahre voller Engagement

Langjährige Treue, großer Einsatz und gelebte Hilfsbereitschaft: Das Deutsche Rote Kreuz im Eifelkreis Bitburg-Prüm hat in einer Feierstunde 32 Mitarbeitende für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Zusammen kommen die Jubilare aus dem Jahr 2025 auf beeindruckende 590 Dienstjahre. Ausgezeichnet wurden Beschäftigte für 10, 15, 20, 30, 35 und 40 Jahre Engagement im Dienst des DRK.

Feierstunde für langjährige Mitarbeitende im Eifelkreis

Mit der Ehrung würdigte das DRK im Eifelkreis Bitburg-Prüm Mitarbeitende aus ganz unterschiedlichen Bereichen – von Rettungswachen über Sozialstationen bis hin zu betreutem Wohnen, Tagespflege, Frauenhaus und Kreisgeschäftsstelle.

DRK-Präsident Andreas Kruppert und Kreisgeschäftsführer Rainer Hoffmann dankten den Geehrten für ihren langjährigen Einsatz. In ihren Worten machten sie deutlich, dass langjährige Zugehörigkeit weit mehr sei als nur eine Zahl. Sie stehe für Engagement, Beständigkeit und große Hingabe. Die Geehrten seien ein unverzichtbarer Teil der DRK-Gemeinschaft und sorgten mit ihrem Einsatz auch in schwierigen Zeiten für Verlässlichkeit.

Jede und jeder Geehrte erhielt im Rahmen der Feierstunde eine Ehrenurkunde.

590 Jahre Einsatz für Menschen in der Region

Die Zahlen zeigen, wie stark das Rote Kreuz in der Region von erfahrenen und langjährig verbundenen Mitarbeitenden getragen wird. Ob im Rettungsdienst, in der Pflege, in der Sozialarbeit oder in der Verwaltung: Viele der Geehrten prägen das DRK im Eifelkreis seit Jahren oder sogar Jahrzehnten.

Gerade in Bereichen, in denen Verlässlichkeit, Menschlichkeit und Erfahrung besonders wichtig sind, ist diese Kontinuität von großer Bedeutung. Das DRK setzt damit auch ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung für Mitarbeitende, die über lange Zeit Verantwortung übernommen und Menschen in der Region unterstützt haben.

Ein besonderes Zeichen für Zusammenhalt und Verlässlichkeit

Die Feierstunde machte deutlich, wie sehr das DRK im Eifelkreis vom Engagement seiner Beschäftigten lebt. Der Titel der Veranstaltung – „Engagement, das verbindet“ – passt dabei besonders gut. Denn hinter den vielen Dienstjahren stehen Menschen, die mit ihrer Arbeit tagtäglich für Hilfe, Versorgung und Unterstützung sorgen.

Vor allem in Zeiten wachsender Herausforderungen im Gesundheits- und Sozialbereich ist dieses langjährige Engagement ein starkes Signal für Zusammenhalt, Verlässlichkeit und gelebte Menschlichkeit in der Region.

Das sind die geehrten Jubilare beim DRK im Eifelkreis Bitburg-Prüm

10 Jahre

Christine Behlert (Betreutes Wohnen Prüm), Pia Coumont (Sozialstation Prüm), Dennis Goedert (Rettungswache Bitburg), Matthias Hermanns (Rettungswache Arzfeld), Jaqueline Looso-Lansch (Rettungswache Bitburg), Brigitte Meyer (Kreisgeschäftsstelle Bitburg), Irmgard Mminele (Frauenhaus Eifel), Caroline Plattes (Sozialstation Prüm), Gabriele Prior (Rettungswache Winterspelt), Brigitte Ritz (Fachbereich Kinder, Jugend, Familie), Marlies Schares (Tagespflege Bitburg)

15 Jahre

Marco Adolf (Rettungswache Echternacherbrück), Elke Esch (Sozialstation Bitburg), Markus Mayer (Qualitätsmanagement RD), Ramona Proes (Sozialstation Prüm), Monika Schneider (Sozialstation Prüm), Claudia Stuckert (Sozialstation Bitburg)

20 Jahre

Mary Fischer (Sozialstation Prüm), Sandra Lenz (Rettungswache Winterspelt)

30 Jahre

Oliver Fischer (Rettungswache Badem), Lothar Luban (Rettungswache Echternacherbrück), Christian Müller (Rettungswache Prüm), Burkhard Steils (Rettungswache Prüm), Brigitte Zakrezewski (Sozialstation Prüm)

35 Jahre

Christoph Lorse (Rettungswache Prüm), Michael Newen (Rettungswache Arzfeld), Josef Winandy (Rettungswache Neuerburg)

40 Jahre

Rainer Hoffmann (Kreisgeschäftsstelle Bitburg)