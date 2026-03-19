Wilde Verfolgungsjagd in Luxemburg: Fliehender kollidiert mit zwei Polizeiautos

LUXEMBURG. Am Abend des 17.3.2026 kam es auf dem CR166 zwischen Schifflange und Kayl zu einer Verfolgungsfahrt zwischen einer Polizeistreife und einem verdächtigen Fahrer in Richtung Tetingen.

Bei dieser Verfolgungsfahrt stieß das flüchtige Fahrzeug u.a. gegen zwei Polizeidienstwagen und hatte beinahe mehrere Verkehrsunfälle verursacht. Bei der letzten Kollision mit einem Dienstwagen kam das flüchtige Fahrzeug zum Stehen, woraufhin die beiden Insassen zu Fuß die Flucht ergriffen. Den Beamten gelang es kurze Zeit später beide Personen auf Höhe einer Tankstelle zu stellen.

Während der Verfolgungsjagd hatten die Täter außerdem eine schwarze Tüte aus dem Fahrzeug geworfen. Die Tüte sowie die darin enthaltenen Drogen konnten sichergestellt werden. Bei einer Fahrzeugdurchsuchung wurde eine zusätzliche Menge Drogen sowie ein Cutter sichergestellt. Die Drogen und das Fahrzeug wurden beschlagnahmt. Bei dem Vorfall wurde ein Beamter leicht verletzt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden beide Männer festgenommen und am Morgen des 18.3.2026 einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Dieser erließ für beide Männer Haftbefehl. (Quelle: Police Grand-Ducale)