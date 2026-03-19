Luxemburg / Trier – Viele Autofahrer aus Trier, der Moselregion, der Eifel und dem Hunsrück schauen täglich auf die Spritpreise in Luxemburg. Auch heute, am Donnerstag, 19. März 2026, bleibt Tanken im Großherzogtum für viele Grenzpendler weiterhin ein wichtiges Thema.

Die Spritpreise in Luxemburg heute bleiben im Vergleich zum Vortag unverändert. Besonders für Autofahrer aus der Grenzregion sind die aktuellen Werte relevant. Einen Überblick über die Benzinpreise Luxemburg heute gibt es auch auf spritpreise.lu.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute (19.03.2026)

Die Kraftstoffpreise gelten landesweit als staatlich festgelegte Maximalpreise und sind an allen Tankstellen nahezu identisch.

Benzinpreise Luxemburg

Super 95 (E5): 1,702 € pro Liter

Super Plus 98: 1,830 € pro Liter

Dieselpreis Luxemburg

Diesel: 1,856 € pro Liter

👉 Diese Preise gelten laut aktueller Übersicht seit der letzten Aktualisierung am 19. März 2026 um 0 Uhr.

Tanken in Luxemburg bleibt für Autofahrer aus Trier und der Mosel attraktiv

Gerade für Autofahrer aus Trier, der Moselregion, der Eifel, dem Saarland und Rheinland-Pfalz lohnt sich der kurze Weg über die Grenze weiterhin. Besonders gefragt sind Tankstellen in Grenzorten wie:

Wasserbillig

Grevenmacher

Echternach

Der Grund liegt vor allem in der Steuerpolitik: Luxemburg erhebt niedrigere Abgaben auf Kraftstoffe als Deutschland. Dadurch bleibt das Tanken im Nachbarland für viele Pendler und Vielfahrer attraktiv.

Warum sich die Spritpreise in Luxemburg nicht ständig ändern

Ein wichtiger Unterschied zu Deutschland:

Die Spritpreise in Luxemburg ändern sich in der Regel nicht mehrmals täglich, sondern werden staatlich festgelegt.

Das bedeutet für Autofahrer:

landesweit nahezu identische Preise

keine starken Schwankungen im Tagesverlauf

mehr Transparenz beim Tanken

Wer nach Benzinpreise Luxemburg aktuell oder Dieselpreis Luxemburg heute sucht, findet deshalb meist überall im Land denselben Maximalpreis.

Spritpreise Luxemburg heute: Wie geht es weiter?

Die Entwicklung der Benzinpreise in Luxemburg hängt auch weiterhin von mehreren Faktoren ab:

Rohölpreis auf dem Weltmarkt

Wechselkurs zwischen Euro und US-Dollar

Nachfrage nach Kraftstoffen in Europa

Aktuell rechnen Marktbeobachter eher mit kurzfristigen Schwankungen auf hohem Niveau. Ein deutlicher Preisrückgang ist vorerst nicht sicher.

Fazit: Preise bleiben hoch – Luxemburg für viele dennoch interessant

Die Spritpreise in Luxemburg heute bleiben auf einem erhöhten Niveau. Trotzdem ist das Tanken für viele Autofahrer aus Trier und der gesamten Grenzregion weiterhin interessant.

👉 Wer die Preise regelmäßig verfolgt, sollte aktuelle Übersichten wie spritpreise.lu im Blick behalten. Dort werden die Benzinpreise Luxemburg heute und der Dieselpreis Luxemburg aktuell laufend aktualisiert.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert, sobald sich die Spritpreise in Luxemburg ändern.