Außenbeleuchtung am Obertor in Dudeldorf modernisiert — energieeffizient und umweltfreundlich

DUDELDORF. Die Ortsgemeinde Dudeldorf hat die Beleuchtung des Torbogens am Obertor auf moderne LED-Technik umgestellt. Die Maßnahme ist vom Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter Westenergie unterstützt worden.

Ab sofort sorgt ein neuer LED-Strahler für eine energieeffiziente und umweltfreundliche Beleuchtung. Gleichzeitig senkt der Einsatz modernster LED-Technik den CO2-Ausstoß erheblich und verbessert die Lichtqualität in der Torunterführung.

Ortsbürgermeister Stefan Lonien betonte: „Die neue LED-Technik ermöglicht uns, Ressourcen zu sparen und gleichzeitig nachhaltig zu handeln – ein wertvoller Schritt für unsere Gemeinde.“

Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem erklärte: „Als Westenergie wollen wir Maßnahmen fördern, die Ressourcen schonen und gleichzeitig Kosten senken. So leisten wir einen Beitrag zu einer nachhaltigen regionalen Entwicklung.“ (Quelle: Westenergie AG)