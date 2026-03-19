Wettbewerb „Form 26“: Schreiner-Innung Westeifel prämiert Gesellenstücke

BITBURG. Der Beda-Markt in Bitburg ist ein Schaufenster der Region und eine Bühne für das Handwerk. So auch für die Schreiner-Innung Westeifel, wenn es um die Auszeichnung der Preisträger ihres Innungswettbewerbes „Form 26“ geht.

Am 14. und 15. März waren die nominierten Gesellenstücke im Eingangsbereich der Stadthalle ausgestellt und stießen auf großes Interesse der zahlreichen Besucher. Die Preisverleihung wurde von den stellvertretenden Obermeistern Klaus Baulesch und Reinhard Grün eröffnet. Beide betonten die besondere Faszination und Vielseitigkeit des Werkstoffs Holz, die sich in den ausgezeichneten Gesellenstücken der Preisträger auf beeindruckende Weise widerspiegelt.

Nach der Begrüßung des Bürgermeisters der Stadt Bitburg, Heiko Jakobs, dankte

Klaus Baulesch, der den Wettbewerb Form 26 organisierte, den diesjährigen Sponsoren der Veranstaltung: die Fördermitglieder Holzland Leyendecker, Hees und Peters und Immelen. Ehe dann Reinhard Grün die Preisverleihung vornahm, stellte Professorin Brigitte Steffen die preisgekrönten Gesellenstücke vor. „Mit ihr haben wir eine absolute Fachfrau in Sachen Design, Gestaltung, Mode und Trends mit im Boot gehabt“, freut sich Baulesch.

Die Preisträger Form 26:

Nikolas Zehren aus Oberweis

Gesellenstück: Sideboard aus Eiche

Ausbilder: Schreinerei Martin Hoffmann, Brecht

Paul Kammers aus Prüm

Gesellenstück „Dunkle Kiste“ – eine Massivholztruhe aus Räuchereiche und Esche geölt

Ausbilder: Schreinerei Klaus Baulesch, Habscheid

Jan Schiebener aus Brecht

Gesellenstück „Paint Casket“ – eine Transportkiste für Farben und Zubehör für die Miniaturmalerei

Ausbilder: Europäisches Berufsbildungswerk, Bitburg

Zum Abschluss der Veranstaltung betonte Klaus Baulesch, dass die ausgezeichneten Gesellenstücke eine Gemeinsamkeit hätten: „Sie glänzen alle durch eine sehr hohe handwerkliche und formale Qualität. Ansonsten sind sie aber grundverschieden. Ob in Form, Material oder Funktion“ und ergänzte: „Aber genau deshalb zeigen sie ein sehr schönes Bild von der Vielfältigkeit und Kreativität des Schreinerhandwerks.“

Der Innungswettbewerb „Form“ wurde das dritte Jahr in Folge ausgelobt. (Quelle: Schreiner-Innung Westeifel)