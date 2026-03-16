Häusliche Gewalt in Luxemburg: Frau mit Messer bedroht — Einbrüche und Einbruchsversuche

LUXEMBURG. Am heutigen Montag meldet die Police Grand-Ducale u.a. einen Fall von häuslicher Gewalt, bei dem eine Frau mit einem Messer bedroht wurde.

Am Nachmittag des 15.3.2025 wurde ein Fall von häuslicher Gewalt zwischen Partnern in Differdange gemeldet. Eine Polizeistreife begab sich umgehend vor Ort und traf beide Personen an. Ersten Informationen zufolge war der Tatverdächtige seiner Gefährtin gegenüber handgreiflich geworden und hatte sie mit einem Messer bedroht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige festgenommen und am Morgen des 16.3.2026 einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Am Abend des 15.3.2026 wurde eine Polizeistreife auf der Aire de Capellen auf ein Fahrzeug aufmerksam, dessen Insasse beim Erblicken der Beamten etwas aus dem Fenster wegwarf. Die Beamten beschlossen daraufhin, diesen zu kontrollieren. Er wurde auf den weggeworfenen Gegenstand angesprochen und erklärte, dass es sich um ein Taschentuch handeln würde. Die Beamten überprüften dies, und konnten neben dem Auto ein Mobiltelefon finden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich um ein gestohlenes Mobiltelefon handelte. Der mutmaßliche Dieb wurde gestellt, und das Diebesgut wurde dem rechtmäßigen Besitzer zurückerstattet. Protokoll wurde erstellt und die Ermittlungen laufen.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei zudem mehrere Einbrüche gemeldet.

So zum Beispiel am Morgen des 15.3.2026 in ein Geschäftslokal in der Grand-Rue in Ettelbrück, bei dem sich ersten Informationen nach zwei Täter Zugang zum Inneren verschafften und Bargeld entwendeten. Bei einer Fahndung in der näheren Umgebung konnte eine Geldkassette mit Münzen aufgefunden werden. Diese wurde dem Besitzer des Geschäfts zurückerstattet.

Ein weiterer Einbruchsversuch wurde am Abend des 15.3.2026 in ein Einfamilienhaus am Paerchen in Dalheim gemeldet, bei dem sich ersten Informationen nach bis dato unbekannte Täter Zugang durch das Küchenfenster zum Inneren verschafften, jedoch von der Besitzerin überrascht wurden und daraufhin die Flucht ergriffen.

In allen Fällen laufen die Ermittlungen. (Quelle: Police Grand-Ducale)