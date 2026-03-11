Eintracht Trier: Pokalkracher am Wasserturm – Alte Wunden, leichte Sorge und der Traum vom DFB-Pokal!

TRIER. Dieses Viertelfinale trägt schon vor dem Anpfiff eine besondere Schwere in sich. Nicht nur wegen der jüngsten Leistungen der Eintracht, nicht nur wegen der Geschichte gegen Engers – sondern vor allem, weil in Trier jeder weiß, wie viel von diesem Abend abhängen könnte! Um 19 Uhr tritt der SV Eintracht Trier 05 zum Rheinlandpokal-Viertelfinale in Engers an – auf SVE-TV wird die Begegnung, wenn es die Bedingungen vor Ort hergeben, live und kostenlos übertragen.

Alte Wunden, leichte Sorge und der Traum vom DFB-Pokal

Heute Abend steht die Trierer Eintracht im Rheinlandpokal-Viertelfinale am Wasserturm vor der vielleicht bislang wichtigsten Aufgabe dieser Saison. Es geht dabei um mehr als „nur“ ein Pokalspiel: Alte Wunden, leichte Zweifel, ein riesiger Traum und die große Sehnsucht und Hoffnung, den Verein endlich wieder in den DFB-Pokal zu tragen.

Die Ausgangslage? Leicht angespannt. Die Stimmung? Irgendwo zwischen Vorfreude, Nervosität und Trotz.

Nach den jüngsten Niederlagen in der Regionalliga, erst 0:1 in Freiberg, dann 0:2 bei Bayern Alzenau, ist dieses gute Gefühl, das nach dem Heimsieg gegen Großaspach da war, plötzlich wieder brüchig geworden. Besonders die erste Halbzeit in Alzenau, für viele Fans und Beobachter die schlechteste Halbzeit seit Jahren, hat Spuren hinterlassen.

Umso größer ist nun die Anspannung vor dem heutigen Pokalspiel, das genau deshalb mit voller Wucht kommt: als Charaktertest für die Spieler, als Stimmungsbarometer für das gesamte Umfeld und vielleicht sogar als richtungsweisender Abend für Trainer Klasen.

Und dann ist da ja noch dieser Gegner

Engers ist längst mehr als nur ein unangenehmes Los. Engers ist für Trier im Pokal zu einer Art Trauma geworden. Verein und Fans erinnern sich nur zu gut an jene Pokalabende gegen Engers, die sich schmerzhaft ins blau-schwarz-weiße Gedächtnis eingebrannt haben: 2019 das Aus im Viertelfinale, 2021 erneut das Scheitern in der Runde der letzten Acht – und schließlich im vergangenen Jahr das bittere Halbfinal-Aus, als zugleich der Traum vom Endspiel im Moselstadion zerplatzte. Drei Pokalabende, an denen Engers die Eintracht rauswarf.

In Engers herrscht Zuversicht

So geht es heute nicht einfach nur darum, ins Halbfinale einzuziehen. Es geht darum, endlich diesen Pokal-Gefühl zu brechen, denn die Trierer Eintracht wartet inzwischen seit der Saison 2016/17 auf die nächste DFB-Pokal-Teilnahme. Engers kommt zudem mit Rückenwind: Die Mannschaft von Julian Feit steht in der Oberliga auf Rang drei und gewann am Wochenende ein wildes 5:4 bei Hertha Wiesbach. Dort feierte auch Routinier Sören Klappert nach langer Verletzungspause sein Comeback. In Engers herrscht also Zuversicht. In Trier dagegen ist die Gemengelage komplexer.

Da ist zum einen die berechtigte Kritik am Auftritt in Alzenau. Da ist die Sorge, ob die Mannschaft in so einem wichtigen Spiel die nötige Klarheit auf den Platz bekommt und zeigt wer hier der Regionalligist ist, aber auch die Gewissheit, dass Pokalspiele oft ganz eigene Geschichten schreiben. Vielleicht liegt genau darin die Chance: Dass der SVE nach zuletzt zwei Niederlagen nicht lange grübeln darf, sondern sofort wieder liefern muss. Bei vielen ist es eine komische Mischung aus Sorge vor dem nächsten bitteren Pokalabend – und gleichzeitig der Hoffnung, endlich mal wieder etwas Großes erreichen zu können!

Das Ziel ist glasklar: Rheinlandpokalsieg. DFB-Pokal. Altehrwürdiges Moselstadion. Große Bühne.

Sportlich wird es vor allem darauf ankommen, dass Trier sofort Präsenz zeigt. Keine schläfrige, antriebslose Anfangsphase, kein Zögern, kein Warten darauf, dass das Spiel schon irgendwie in die richtige Richtung kippt.

Engers lebt in solchen Spielen von Wucht, Überzeugung und eben dieser speziellen Pokalenergie. Trier muss dagegenhalten – mental und natürlich fußballerisch! Die Eintracht bleibt trotz allem der klassenhöhere Klub, aber dieser Vorteil zählt in Engers nur, wenn er auch auf dem Platz mit Entschlossenheit sichtbar wird.

Bei einem Sieg wäre plötzlich wieder alles offen. Dann würde aus Nervosität neue Euphorie. Dann wäre das Engers-Trauma besiegt oder zumindest angekratzt. Dann könnte aus dieser bislang wechselhaften Saison tatsächlich noch eine werden, über die man in Trier gerne spricht! Bei einer Niederlage dagegen würde die Unruhe wachsen.

Heute Abend bekommt Eintracht Trier also die Chance, mehr zu gewinnen als ein Viertelfinale. Die Mannschaft kann sich gegen ihren Pokal-Schreck befreien, sie kann den Glauben im Umfeld zurückholen – und sie kann den Traum vom DFB-Pokal wieder greifbar machen. Dafür braucht es kein Schönspiel. Dafür braucht es Einsatz. Nerven. Widerstand. Und den unbedingten Willen, diese verdammte Pokalgeschichte gegen Engers endlich umzuschreiben.