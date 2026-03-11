Regierung plant neue Spritpreis-Regel: Tankstellen dürfen Preise nur noch einmal täglich erhöhen

Berlin. Angesichts stark gestiegener Spritpreise will die Bundesregierung die Preisgestaltung an deutschen Tankstellen neu regulieren. Nach den Plänen von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sollen Tankstellen ihre Kraftstoffpreise künftig nur noch einmal pro Tag erhöhen dürfen.

Preissenkungen sollen dagegen weiterhin jederzeit möglich bleiben.

Regierung will schnellen Preisanstieg bremsen

Mit der neuen Regelung reagiert die Bundesregierung auf die Entwicklung der vergangenen Wochen. Seit Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran sind die Preise für Benzin und besonders für Diesel deutlich gestiegen.

Nach Angaben des ADAC kletterten die Spritpreise zuletzt zwölf Tage in Folge nach oben.

Wirtschaftsministerin Reiche kritisierte, dass Kraftstoffpreise bei steigenden Rohölkosten sehr schnell anziehen würden, bei sinkenden Kosten aber nur langsam wieder fallen. Diesen Mechanismus beschrieb sie als „Rakete“.

Mit der geplanten Änderung wolle die Regierung diese Entwicklung künftig begrenzen.

Änderung des Kartellrechts geplant

Damit die neue Regel umgesetzt werden kann, ist eine Änderung des Kartellrechts notwendig. Gleichzeitig prüft die Bundesregierung laut Reiche auch strengere Kontrollen durch das Bundeskartellamt im Kraftstoffsektor.

Dabei könnte insbesondere die sogenannte Missbrauchsaufsicht verschärft werden. Ziel wäre es, Preisentwicklungen und Kostenstrukturen bei Mineralölkonzernen genauer zu überprüfen.

Kritik an steigenden Spritpreisen

Die Entwicklung der Kraftstoffpreise hat zuletzt parteiübergreifend Kritik ausgelöst. Mehrere Politiker warfen Mineralölkonzernen vor, die Preise zu früh und zu stark zu erhöhen.

Auch Tankstellenbetreiber selbst äußerten Kritik: Die Pächter hätten keinen direkten Einfluss auf die Preise an der Zapfsäule, da diese in der Regel von den großen Mineralölkonzernen festgelegt würden.

Österreich als Vorbild

Als Vorbild für die geplante Regelung dient Österreich. Dort dürfen Tankstellen ihre Preise seit 2011 nur einmal täglich – um 12 Uhr – erhöhen. Senkungen sind jederzeit möglich.

Die Regel soll es Autofahrern erleichtern, die günstigste Tankstelle zu finden. Gleichzeitig erwartet die Bundesregierung eine dämpfende Wirkung auf die Spritpreise.

Erste Anzeichen für leichte Entspannung

Im bundesweiten Tagesdurchschnitt verteuerten sich Super E10 und Diesel zuletzt um jeweils 1,7 Cent pro Liter. Am Mittwochmorgen lagen die Preise allerdings bereits wieder einige Cent unter dem Niveau des Vortags – möglicherweise ein erstes Signal für eine leichte Entspannung.

Ob die geplante neue Regel tatsächlich zu dauerhaft niedrigeren Spritpreisen führt, wird sich jedoch erst nach einer Umsetzung zeigen.

Warum sich die Spritpreise in Luxemburg weniger stark ändern

Im Gegensatz zu Deutschland ändern sich die Spritpreise in Luxemburg nicht mehrmals täglich. Die Preise werden vom Energieministerium festgelegt und gelten landesweit als maximale Verkaufspreise.

Tankstellen dürfen diesen Preis unterschreiten, aber nicht überschreiten. Dadurch bleiben die Preise an den Tankstellen nahezu identisch