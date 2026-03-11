Unfall zwischen Wittlich und Salmtal: Ein Verletzter — drei PKWs beschädigt

WITTLICH. Am 11.3.2026, gegen 1.30 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land die Landstraße 141 von Wittlich kommend in Richtung Salmtal.

Ein vorausfahrender 21-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet wollte im Bereich der Straße „Zum kleinen Rotenberg“ mit seinem Fahrzeug abbiegen, zeigte dies an und verlangsamte sein Fahrzeug. Ein dahinter fahrender 21-jähriger Fahrer aus der VG Bernkastel-Kues bremste sein Fahrzeug ordnungsgemäß ab.

Der 21-jährige Verkehrsunfallverursacher aus der VG Wittlich-Land erkannte dies alles zu spät und fuhr aufgrund mangelnden Sicherheitsabstands auf das vorausfahrende Fahrzeug auf, welches auf das davor fahrende Fahrzeug geschoben wurde. An allen drei Fahrzeugen entstanden entsprechende Sachschäden, so dass diese allesamt abgeschleppt werden mussten. Der in der Mitte fahrende Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)