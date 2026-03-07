Spritpreise Luxemburg heute (7. März 2026): Aktuelle Benzinpreise für Super, Super Plus und Diesel

Luxemburg / Trier – Viele Autofahrer aus Trier, der Moselregion und der Eifel schauen täglich auf die Spritpreise in Luxembourg. Auch heute, am Samstag, 7. März 2026, bleibt Tanken im Großherzogtum für viele Grenzpendler weiterhin günstiger als in Deutschland.

Die aktuellen Kraftstoffpreise wurden erneut angepasst. Hier sind die heutigen Spritpreise in Luxemburg.

Aktuelle Benzinpreise in Luxemburg heute (07.03.2026)

Die Kraftstoffpreise gelten landesweit als staatlich festgelegte Maximalpreise.

Benzin

Super 95 (bleifrei): 1,562 € pro Liter

Super Plus 98: 1,639 € pro Liter

Diesel

Diesel: 1,767 € pro Liter

Diese Preise gelten seit der letzten Kraftstoffpreisänderung am 7. März 2026.

Tanken in Luxemburg bleibt für Autofahrer aus Trier attraktiv

Gerade für Autofahrer aus Trier, der Moselregion, der Eifel und dem Hunsrück lohnt sich der kurze Weg über die Grenze weiterhin. Tankstellen in Grenzorten wie Wasserbillig, Grevenmacher oder Echternach werden deshalb täglich von vielen deutschen Autofahrern angesteuert.

Der Grund liegt vor allem in der Steuerpolitik: Luxemburg erhebt deutlich niedrigere Energiesteuern auf Kraftstoffe als Deutschland. Dadurch bleiben die Preise meist deutlich günstiger.

Warum sich die Spritpreise in Luxemburg weniger stark ändern

Im Gegensatz zu Deutschland ändern sich die Spritpreise in Luxemburg nicht mehrmals täglich. Die Preise werden vom Energieministerium festgelegt und gelten landesweit als maximale Verkaufspreise.

Tankstellen dürfen diesen Preis unterschreiten, aber nicht überschreiten. Dadurch bleiben die Preise an den Tankstellen nahezu identisch.

Spritpreise Luxemburg heute: Prognose für die kommenden Tage

Die Entwicklung der Benzinpreise in Luxemburg hängt vor allem von drei Faktoren ab:

internationale Rohölpreise

Wechselkurs zwischen Euro und US-Dollar

Nachfrage nach Kraftstoffen in Europa

Experten erwarten aktuell moderate Schwankungen, größere Preissprünge sind kurzfristig jedoch nicht wahrscheinlich.

Fazit: Viele Trierer tanken weiterhin im Nachbarland

Für viele Autofahrer aus Trier und der gesamten Moselregion bleibt Luxemburg auch Anfang März 2026 eine attraktive Tankoption. Trotz kleiner Preisbewegungen sind Super und Diesel häufig günstiger als in Deutschland, weshalb der Tanktourismus in der Grenzregion weiterhin hoch bleibt.

FAQ

Wie hoch sind die Spritpreise in Luxemburg heute?

Am 7. März 2026 kostet Super 95 in Luxemburg 1,562 € pro Liter, Super Plus 1,639 € und Diesel 1,767 €.

Warum ist Tanken in Luxemburg günstiger?

Luxemburg erhebt niedrigere Energiesteuern auf Kraftstoffe als Deutschland. Dadurch sind Benzin und Diesel meist günstiger.

Lohnt sich Tanken in Luxemburg für Trier?

Ja. Viele Autofahrer aus Trier, der Moselregion und der Eifel sparen regelmäßig Geld beim Tanken im Nachbarland

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert, sobald sich die Spritpreise in Luxemburg ändern.