Trier: Vorsicht – Betrüger verteilen falsche Bank-Briefe mit QR-Code!

TRIER. In Trier sind offenbar gefälschte Bank-Schreiben in Briefkästen verteilt worden. Die Briefe tragen das Logo der Volksbanken Raiffeisenbanken und fordern Empfänger dazu auf, ihre Bankdaten zu aktualisieren. Die Polizei warnt eindringlich davor, den enthaltenen QR-Code zu scannen oder den angegebenen Link zu öffnen.

Hinter den Schreiben könnten Betrüger stecken, die gezielt an sensible Kontodaten gelangen wollen.

Verdächtiger beim Verteilen der Briefe beobachtet

Am Freitagvormittag (6. März) gegen 11 Uhr bemerkte ein Anwohner in der Kloschinskystraße in Trier eine verdächtige Person, die Briefe in mehrere Briefkästen verteilte.

Die Schreiben wirken auf den ersten Blick wie offizielle Mitteilungen einer Bank. Auf dem Dokument ist ein QR-Code abgedruckt, über den angeblich weitere Informationen abrufbar seien und persönliche Daten eingegeben werden sollen.

Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei handelt es sich dabei jedoch um Fälschungen, mit denen Betrüger versuchen könnten, Bankdaten oder Zugangsinformationen zu erlangen.

Polizei warnt: QR-Code auf keinen Fall scannen

Die Polizei rät dringend dazu:

keine Links aufzurufen

den QR-Code nicht zu scannen

keine persönlichen Daten einzugeben

Wer ein solches Schreiben im Briefkasten findet, sollte besonders vorsichtig sein und den Inhalt kritisch prüfen.

Beschreibung des Verdächtigen

Der Mann, der beim Verteilen der Briefe beobachtet wurde, wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 30 Jahre alt

schwarze Haare

dunkle Kleidung

gelbe Warnweste

weiße Einkaufstasche

möglicherweise osteuropäisches Erscheinungsbild

Polizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei Trier hat Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter folgender Telefonnummer entgegen:

📞 0651 / 983-43390