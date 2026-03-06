Am Bahnhof: Jugendliche belästigen 17-Jährige – Einer zieht plötzlich die Hose herunter!

0
Symbolbild

HOMBURG. Ein Vorfall am Bahnhofsvorplatz sorgt für Aufsehen: Mehrere Jugendliche sollen eine 17-jährige Jugendliche bedrängt, beleidigt und eingeschüchtert haben. Einer der Jungen zog dabei plötzlich seine Jogginghose herunter und entblößte sich vor der Jugendlichen.

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gruppe stellt Jugendliche am Bahnhofsvorplatz

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Donnerstag (5. März 2026) gegen 12:35 Uhr im Bereich des Bahnhofsvorplatzes in Homburg.

Demnach stellte sich eine Gruppe von fünf bis sieben Jugendlichen der 17-jährigen Geschädigten in den Weg. Einer der Jungen zog anschließend seine schwarze Jogginghose herunter, sodass er nur noch mit einer Unterhose bekleidetwar.

Währenddessen soll die Jugendliche aus der Gruppe heraus beleidigt worden sein.

Polizei sucht mehrere Jugendliche

Die Ermittler fahnden derzeit nach mehreren Beteiligten aus der Gruppe.

Beschreibung eines Tatverdächtigen:

  • männlich

  • etwa 10 bis 14 Jahre alt

  • südländischer Phänotyp

  • schwarze Jogginghose mit roten Elementen an der Seite

  • blaue Weste mit Reißverschluss

Beschreibung eines weiteren Jugendlichen:

  • männlich

  • etwa 10 bis 14 Jahre alt

  • südländischer Phänotyp

  • graue Jogginghose

  • schwarzer Pullover

  • auffällige dicke Silberkette

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei Homburg hat Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Homburg entgegen:

📞 06841 / 1060
📧 [email protected]

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.