Am Bahnhof: Jugendliche belästigen 17-Jährige – Einer zieht plötzlich die Hose herunter!

HOMBURG. Ein Vorfall am Bahnhofsvorplatz sorgt für Aufsehen: Mehrere Jugendliche sollen eine 17-jährige Jugendliche bedrängt, beleidigt und eingeschüchtert haben. Einer der Jungen zog dabei plötzlich seine Jogginghose herunter und entblößte sich vor der Jugendlichen.

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gruppe stellt Jugendliche am Bahnhofsvorplatz

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Donnerstag (5. März 2026) gegen 12:35 Uhr im Bereich des Bahnhofsvorplatzes in Homburg.

Demnach stellte sich eine Gruppe von fünf bis sieben Jugendlichen der 17-jährigen Geschädigten in den Weg. Einer der Jungen zog anschließend seine schwarze Jogginghose herunter, sodass er nur noch mit einer Unterhose bekleidetwar.

Währenddessen soll die Jugendliche aus der Gruppe heraus beleidigt worden sein.

Polizei sucht mehrere Jugendliche

Die Ermittler fahnden derzeit nach mehreren Beteiligten aus der Gruppe.

Beschreibung eines Tatverdächtigen:

männlich

etwa 10 bis 14 Jahre alt

südländischer Phänotyp

schwarze Jogginghose mit roten Elementen an der Seite

blaue Weste mit Reißverschluss

Beschreibung eines weiteren Jugendlichen:

männlich

etwa 10 bis 14 Jahre alt

südländischer Phänotyp

graue Jogginghose

schwarzer Pullover

auffällige dicke Silberkette

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei Homburg hat Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Homburg entgegen:

📞 06841 / 1060

📧 [email protected]