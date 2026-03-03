Landesweiter Warntag 2026: Am 12. März heulen die Sirenen

WITTLICH. Am Donnerstag, 12. März 2026, findet der diesjährige landesweite Warntag für das Land Rheinland-Pfalz statt. Der landesweite Warntag ergänzt den bundesweiten Warntag im September jeden Jahres.

Das Land wird hierbei zwischen 10.00 und 10.45 Uhr von zentraler Stelle verschiedene Warnmittel über das Modulare Warnsystem des Bundes (MoWaS) auslösen. Hierbei werden u. a. Radio und Fernsehen, Internetseiten und soziale Medien, WarnApps (NINA, KatWarn etc.) und der Warnkanal „Cell Broadcast“ angesprochen.

Ergänzend werden beim landesweiten Warntag zwischen 10.00 Uhr und 10.45 Uhr in verschiedenen Ortslagen des Landkreises auch die elektronischen Sirenen mit den Signalen „Warnung der Bevölkerung“ und „Entwarnung“ getestet. (Quellen: Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich)