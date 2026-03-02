Macheten-Alarm in Trier: Aggressive Männergruppe löst nächtlichen Polizeieinsatz am Paulusplatz aus!

Männer hantieren mit Waffe – Polizei setzt Elektroschocker ein

Trier. In der Nacht zu Samstag (28. Februar 2026) ist es am Paulusplatz in Trier zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Zeugen meldeten gegen 00:15 Uhr eine aggressive Personengruppe, die offenbar mit einer Machete hantierte.

Nach Angaben von Augenzeugen sollen mehrere Männer um ein Fahrzeug gestanden und sogenannte „Schattenbox“-Bewegungen ausgeführt haben. Dabei sei auch eine Machete sichtbar gewesen.

Beteiligte flüchten beim Eintreffen der Polizei

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, entfernten sich die Beteiligten fluchtartig. Eine Person, die laut Zeugen zuvor eine Machete mitgeführt haben soll, wurde von der Polizei zu Fuß verfolgt.

Im Rahmen der Verfolgung kam ein Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) zum Einsatz.

Tatverdächtiger in der Deutschherrenstraße gestellt

In Höhe der Deutschherrenstraße konnte die betreffende Person schließlich gestellt und fixiert werden. Die mutmaßlich mitgeführte Machete befand sich zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr bei ihr.

Im Zuge weiterer Maßnahmen entdeckten die Beamten die Machete schließlich im Fahrzeug des Verantwortlichen.