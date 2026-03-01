Alkoholisierter 37-Jähriger donnert in Hetzerath gegen Zaun

0
Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Symbolbild

HETZERATH. Am 28.2.2026, gegen 23.11 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land mit seinem Personenkraftwagen die Straße „Am Erkelsbach“ in Hetzerath. Hier kam er aufgrund von Alkoholeinfluss mit einem Wert von mehr als 1,1 Promille von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun.

An Fahrzeug und Zaun entstand Sachschaden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe wurde entnommen. Der Tatort wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und entsprechende Spuren gesichert.

Weitere Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 oder unter [email protected] erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

Vorheriger ArtikelSchöne Kirchen und Kapellen in der Region — Die Kapelle „Maria Ruh“ in Morbach-Weiperath
Nächster ArtikelLuxemburg: Festnahme nach Drohungen und sexueller Belästigung in Zug

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.