Luxemburg: Festnahme nach Drohungen und sexueller Belästigung in Zug

LUXEMBURG. Am Morgen des 28.2.2026 wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der in einem Zug in Richtung Bettemburg Personen bedroht sowie unsittlich berührt habe. Der Mann sowie die Opfer konnten am Bahnhof in Bettemburg angetroffen werden.

Bei der Kontrolle des mutmaßlichen Täters konnte ein Klappmesser sichergestellt werden, zudem ergaben weitere Untersuchungen, dass er bereits signalisiert war. Der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und am Morgen des 1.3.2026 einem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)