RLP: Vermeintliches Krokodil in Tümpel löst Polizeieinsatz aus

BEINDERSHEIM. Am 28.2.2026 wurden Beamte der Polizeiinspektion Frankenthal gegen 15.00 Uhr zu einem ungewöhnlichen Einsatz in der Großniedesheimer Straße zwischen Beindersheim und Großniedesheim alarmiert.

Ein 50-jähriger Spaziergänger meldete dort den Fund eines Krokodils im Uferbereich eines Tümpels. Durch die Polizeibeamten konnte vor Ort tatsächlich ein Krokodil aufgefunden werden. Bein näherer Betrachtung wurde jedoch festgestellt, dass es sich lediglich um eine täuschend echt aussehende Plastikfigur handelte. (Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen)