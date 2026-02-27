Verdi ruft zu Warnstreiks im ÖPNV im Saarland auf — Signal an die Arbeitgeberseite

Es werden voraussichtlich viele Busse nicht fahren. Auf dem Weg zur Schule oder zum Job sollten Fahrgäste nach Alternativen schauen.

0
Foto: Laszlo Pinter/dpa

SAARBRÜCKEN. Im Saarland müssen sich Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs ab Freitagmorgen auf Ausfälle einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte des kommunalen Nahverkehrs zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen, wie sie mitteilte.

Die Arbeitsniederlegung soll bis zum Ende der letzten Schicht am Samstag dauern. Aufgerufen sind demnach unter anderem Beschäftigte der Saarbahn, der Neunkircher Verkehrsgesellschaft, der Kreisverkehrsbetriebe Saarlouis, der Völklinger Verkehrsbetriebe und der Verkehrsbetriebe Merzig-Wadern.

Mit dem Warnstreik solle ein klares Signal an die Arbeitgeberseite gesendet werden, endlich ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen, sagte Janosch Fegert, Gewerkschaftssekretär der Fachgruppe Busse und Bahnen bei Verdi.

In dem Tarifstreit hat es bisher zwei Verhandlungsrunden zwischen der Gewerkschaftsseite und dem Kommunalen Arbeitgeberverband Saar (KAV Saar) gegeben. Zuletzt beklagten auch die Arbeitgeber den fehlenden Fortschritt bei den Verhandlungen. (Quelle: dpa)

Vorheriger ArtikelÖPNV-Warnstreik in RLP: Erhebliche Einschränkungen im Trierer Busverkehr erwartet
Nächster ArtikelKostendruck und hohe Energiepreise: Chemieriese BASF präsentiert seine Ziele

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.