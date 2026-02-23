Straßenausbau in Trier-West: Kreisverkehr und neue Verbindung im Bau

Das Verkehrsnetz in Trier-West wird weiter ausgebaut. Mit dem neuen Kreisverkehr an der Markusstraße und dem Neubau der Straße „An der Lokrichthalle“ stehen zwei zentrale Projekte vor wichtigen Bauabschnitten. Die Stadt investiert rund 3,2 Millionen Euro in den neuen Kreisverkehr.

Kreisverkehr an der Markusstraße

In diesen Tagen wird die Baustelle für den Kreisverkehr an der Markusstraße eingerichtet. Ziel ist es, die neue Verbindungsstraße „Über Brücken“ dauerhaft an das bestehende Straßennetz anzuschließen.

Zugleich wird der Verkehr zwischen Hornstraße und der nordwestlichen Auffahrt zur Eisenbahnüberführung neu geordnet.

Die erste von vier Bauphasen beginnt in der ersten Märzwoche. Zunächst wird ein Teil des Parkplatzes eines angrenzenden Verbrauchermarktes zurückgebaut. Entlang des künftigen Außenrands des Kreisverkehrs entsteht eine Winkelstützmauer aus Fertigteilen. Ersatzstellplätze werden an anderer Stelle auf dem Gelände geschaffen.

Während dieser ersten Bauphase bleibt der fließende Verkehr unbeeinträchtigt.

Neubau der Straße „An der Lokrichthalle“

Parallel dazu haben die vertraglich vereinbarten Arbeiten zum Neubau der Straße „An der Lokrichthalle“ begonnen. Diese soll die Verbindung bis zum Kreisverkehr „Im Speyer“ herstellen.

Die Fertigstellung der Straße ist laut Angaben bis Ende März vorgesehen. Die neue Verbindung wird für spätere Bauphasen des Kreisverkehrs benötigt, insbesondere wenn es zu Sperrungen zwischen Hornstraße und „Über Brücken“ kommt.

Baudezernent Thilo Becker bezeichnet das Projekt als wichtigen Baustein für den weiteren Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in Trier-West.

Geplante Bauphasen

Nach derzeitigem Planungsstand sind vier Bauphasen vorgesehen:

Bauphase 1:

Umbau eines Teils des Parkplatzes und Errichtung der Winkelstützmauer. Keine Beeinträchtigung des Durchgangsverkehrs.

Bauphase 2:

Sperrung der Einmündung Markusstraße in die Hornstraße. Die Durchfahrt auf der Hornstraße bleibt möglich. Umleitungen im Umfeld der Markusstraße werden eingerichtet.

Bauphase 3:

Sperrung der Einmündung in die Verbindungsstraße „Über Brücken“ sowie der Rampe zum Drogeriemarkt. Die Umleitung erfolgt über die Straße „An der Lokrichthalle“.

Bauphase 4:

Kurzzeitige Vollsperrung des Kreisverkehrs zur Aufbringung der Fahrbahndecke.

Die Fertigstellung des Kreisverkehrs ist für Frühjahr 2027 vorgesehen.