RLP: Notrettungen – Kellerbrand in Wohnheim – 53 Menschen evakuiert

DAHN – Ein Wohnheim für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen im Landkreis Südwestpfalz ist wegen eines Kellerbrandes evakuiert worden.

Als das Feuer am Sonntagabend ausbrach, befanden sich 53 Menschen im Teilhabezentrum des Pfalzklinikums in Dahn, wie die Polizei mitteilte. Manche seien selbst ins Freie geflüchtet, andere von den Rettungskräften in Sicherheit gebracht worden. Drei Verletzte kamen mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus.

Für Bewohnerinnen und Bewohner, die nicht bei Verwandten oder Bekannten unterkommen konnten, stellte das Ordnungsamt Notunterkünfte in der Region zur Verfügung. Die Brandursache war zunächst unklar. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit rund 180 Einsatzkräften vor Ort.