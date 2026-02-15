Körperverletzungen bei Fastnachts-Party

0
Ein Rettungswagen fährt über die Straße. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

HÖHR-GRENZHAUSEN – Bei einer Party nach dem Fastnachtsumzug in Höhr-Grenzhausen (Westerwaldkreis) sind zwei Menschen verletzt worden.

Es habe mehrere Körperverletzungen gegeben, teilte die Polizei Montabaur mit. Zwei Verletzte mussten vom Rettungsdienst behandelt beziehungsweise in ein Krankenhaus gebracht werden.

Es wurden mehrere Anzeigen aufgenommen und Platzverweise ausgesprochen. Zu den näheren Umständen der Auseinandersetzungen könnten noch keine Angaben gemacht werden, es gebe weitere Ermittlungen, hieß es.

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.