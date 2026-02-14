Karnevalswochenende und Rosenmontag – So wird das Wetter in der Region!

TRIER. Jecken, Narren und Verliebte müssen sich am Karnevalssamstag (Valentinstag) auf eher ungemütliche Bedingungen einstellen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) startet der Tag in Rheinland-Pfalz und im Saarland stark bewölkt und gebietsweise regnerisch.

Nach zuletzt teilweise frühlingshaften Temperaturen mit zweistelligen Werten wird es nun deutlich kälter:

1 bis 4 Grad im Norden

3 bis 6 Grad im Süden

In höheren Lagen frostige -2 bis 0 Grad

Wer also zu Umzügen oder Feiern unterwegs ist, sollte neben dem Kostüm auch Regenschutz und warme Kleidungeinplanen.

Nacht zum Sonntag: Erste Glätte möglich

In der Nacht zum Sonntag bleibt es zunächst bewölkt. Örtlich kann leichter Graupel fallen. Im weiteren Verlauf lockert es auf – allerdings sinken die Temperaturen auf -1 bis -6 Grad.

👉 Achtung auf den Straßen:

Durch Feuchtigkeit und Frost droht erneute Glättegefahr, insbesondere in höheren Lagen und auf Nebenstrecken.

Sonntag: Schneefall zum Abend möglich

Der Sonntag beginnt noch freundlich bis wolkig und trocken. Die Temperaturen erreichen:

1 bis 4 Grad

In der Vorderpfalz bis zu 6 Grad

Doch im Laufe des Tages ziehen dichte Wolken auf. Gegen Abend kann von Westen her Schneefall einsetzen, der sich in der Nacht zum Montag intensivieren soll.

Der DWD rechnet mit teils kräftigeren Schneefällen, bevor diese später wieder in Regen übergehen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 2 und -2 Grad.

Rosenmontag: Trüb statt T-Shirt-Wetter

Wer auf sonniges Rosenmontagswetter gehofft hat, dürfte enttäuscht werden. Laut Prognose bleibt es:

überwiegend trüb

mit vereinzelten Schauern

örtlich auch Graupelgewitter

im Hochland weiterhin Schneefall möglich

Die Höchstwerte steigen zwar auf 4 bis 10 Grad, dennoch bleibt es insgesamt wechselhaft und kühl.

Fazit: Karneval mit Winterjacke

Das Karnevalswochenende bringt in Rheinland-Pfalz und im Saarland kältere Temperaturen, mögliche Schneefälle und erhöhte Glättegefahr. Veranstalter und Besucher von Umzügen sollten die Wetterlage im Blick behalten.

Ob Regen, Graupel oder Schnee – gefeiert wird trotzdem.

Nur eben diesmal eher mit Schal statt Sonnenbrille.