Betrunkener 18-Jähriger donnert in Wittlich in drei geparkte Autos

WITTLICH. Am 12.2.2026, gegen 17.16 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land mit seinem Personenkraftwagen den Bergweiler Weg in Wittlich.

Hier kam er unvermittelt aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss von mehr als 2,0 Promille nach rechts ab, wo er mit mehreren geparkten Fahrzeugen kollidierte. Der junge Mann wurde leicht verletzt, an allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste nicht mehr fahrbereit abgeschleppt werden.

Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, sein Führerschein wurde sichergestellt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der Bergweiler Weg war während der Unfallaufnahme bedingt, nach Verkehrslenkung durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte vor Ort, befahrbar. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)