Unfall bei Salmtal: PKW fährt auf Bagger auf — 33-Jähriger ins Krankenhaus

0
Foto: Marcus Brandt / dpa / Symbolbild

SALMTAL. Am 12.2.2026, gegen 20.10 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land mit seinem Personenkraftwagen die Landstraße 141 von Wittlich kommend in Richtung Salmtal. Hier kollidierte er aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit mit einem vorausfahrenden Bagger, welcher durch Verschmutzung im Bereich der Rückleuchten nur unzureichend erkennbar war.

Am Bagger entstand nur geringer Schaden, am Fahrzeug des 33-Jährigen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Der Baggerfahrer wurde nicht verletzt, der Fahrer des Personenkraftwagens wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Der Personenkraftwagen musste abgeschleppt werden. Die L141 war im Zuge der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt, vor Ort wurde eine vorübergehende Umleitung eingerichtet. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.