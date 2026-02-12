20 Millionen für neue Schulen! Rheinland-Pfalz startet Mega-Investition

Bildungsminister Sven Teuber: „Damit das Lernen von Morgen nicht in den Räumen von Gestern stattfindet“

MAINZ. Rheinland-Pfalz investiert massiv in seine Bildungsinfrastruktur: Mit rund 20,8 Millionen Euro unterstützt das Land aktuell 21 Schulbauprojekte – von Neubauten über Erweiterungen bis hin zu dringend notwendigen Brandschutzmaßnahmen. Das teilte Bildungsminister Sven Teuber mit.

„Ob mehr Schülerinnen und Schüler, neue pädagogische Konzepte, Ganztagsausbau oder digitale Ausstattung: Schule wandelt sich. Weil das Lernen von Morgen nicht in den Räumen von Gestern stattfinden kann, müssen sich auch unsere Schulbauten stetig weiterentwickeln“, erklärte Teuber.

Moderne Schulkonzepte statt maroder Räume

Nach Angaben des Ministeriums befinden sich 19 der geförderten Projekte bereits in den letzten Bauphasen oder sind sogar fertiggestellt.

Ein Beispiel: Die Grundschule Freiherr-vom-Stein in Koblenz erhielt ein komplett neues Gebäude und ist nun die erste reine Clusterschule in Rheinland-Pfalz. Mobile Wände ermöglichen flexible Lernräume – angepasst an moderne Unterrichtsformen.

Auch an der IGS Deidesheim-Wachenheim wurde investiert: Ein Erweiterungs- und Ersatzneubau wurde durch eine verglaste Brücke mit bestehenden Gebäudeteilen verbunden – ein architektonisches Zeichen für zeitgemäße Schulentwicklung.

Teuber betont: „Starre Räume und in die Jahre gekommene Ausstattung – dieses klischeehafte Bild von Schule stimmt vielerorts nicht. Zahlreiche Schulen gehen mit tollen Konzepten voran.“

Diese 21 Schulen erhalten jetzt Fördermittel

Hier die bewilligten Projekte im Überblick:

Annweiler am Trifels – Schulzentrum Annweiler – Brandschutz – 530.000 €

Bad Bergzabern – Schulzentrum – Brandschutz – 650.000 €

Bechtolsheim – Grundschule – Ersatzneubau – 815.000 €

Deidesheim – IGS – Erweiterung/Umbau – 1.340.000 €

Dierdorf – Grundschule – Umbau – 1.425.000 €

Dolgesheim – Grundschule – Erweiterung – 560.000 €

Germersheim – Realschule Plus Scholl – Erneuerung – 920.000 €

Irrel – Grund- und Realschule Plus – Brandschutz – 675.000 €

Kandel – IGS – Ersatzneubau – 930.000 €

Koblenz – Grundschule Freiherr-vom-Stein – Neubau – 1.064.361 €

Landau – Förderschule motorische Entwicklung – Umbau – 1.233.659 €

Landau – BBS Dr. Künkele – Brandschutz – 533.996 €

Mainz – Grundschule Martinus – Erweiterung Mensa – 250.000 €

Montabaur – Realschule Plus Heinrich Roth – Erweiterung – 830.000 €

Nassau – Gymnasium Nassau – Umbau – 518.493 €

Nassau – Gymnasium Nassau – Erwerb/Umbau Sportanlage – 711.500 €

Neuwied – Realschule Plus FCSN – Erwerb Schulgebäude/Sportanlage – 2.770.818 €

Osthofen – Grundschule – Neubau inkl. Sportanlage – 1.610.000 €

Schweich – Grundschule – Neubau – 955.000 €

Schweich – Förderschule motorische Entwicklung – Neubau – 1.820.000 €

Waldsee – Grundschule – Brandschutz – 645.000 €

Mit knapp 21 Millionen Euro setzt Rheinland-Pfalz ein klares Signal für moderne Bildungsinfrastruktur. Die Bandbreite reicht vom Brandschutz bis zu innovativen Neubauten. Ziel bleibt laut Ministerium, gute Lernbedingungen für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte dauerhaft zu sichern.