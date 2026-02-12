Luxemburg: Cannabisgeruch aus Auto — Bargeld und Schmuck bei Einbrüchen geklaut

LUXEMBURG. Für den gestrigen Mittwoch und den heutigen Donnerstag meldet die Police Grand-Ducale mehrere Fahrten unter Alkohol und Betäubungsmitteln sowie mehrere Einbrüche.

Bei einer Fahrzeugkontrolle zwischen Hunsdorf und Müllendorf am Nachmittag des 11.2.2026, gegen 16.00 Uhr, konnten Polizeibeamte Cannabisgeruch wahrnehmen. Des Weiteren wies der Fahrer deutliche Anzeichen von Drogenkonsum auf und konnte keine gültige Borddokumente vorzeigen. Der Drogentest vor Ort verlief positiv, der Führerschein wurde eingezogen und sein Fahrzeug beschlagnahmt. Protokoll wurde erstellt.

Am Abend des 11.2. wurde eine Polizeistreife bei einer Verkehrskontrolle in der Nähe von Gilsdorf auf ein Fahrzeug aufmerksam, das mit erhöhter Geschwindigkeit vorbeifuhr. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf und konnten das Fahrzeug in Höhe des Fußballfeldes in Gilsdorf stoppen und den Fahrer kontrollieren. Dieser konnte keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Ein Drogentest verlief positiv, und ein provisorisches Fahrverbot wurde erstellt.

In der Nacht zum 12.2.2026 wurde der Polizei in der Rue de la Reconnaissance in Bascharage ein Fahrer gemeldet, der in seinem Fahrzeug mit laufendem Motor saß und der möglicherweise hinter dem Steuer schlief. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer kurze Zeit später antreffen und kontrollieren. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

Etwas später wurde eine Polizeistreife auf dem Pont Adolphe in Luxemburg-Stadt auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches das Polizeiauto zunächst mit erhöhter Geschwindigkeit überholte und dann in Schlangenlinien weiterfuhr. Der Fahrer wurde umgehend von den Beamten gestoppt und kontrolliert. Dieser wurde einem Alkoholtest unterzogen, welcher positiv verlief. Ein provisorisches Fahrverbot wurde erstellt.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei zudem mehrere Einbrüche gemeldet.

So zum Beispiel gegen Mittag des 11.2. in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rue Thoull in Echternach, bei dem ersten Informationen zufolge bis dato unbekannte Täter sich Zugang zum Inneren verschafften und dieses durchwühlten. Es wurde u.a. Bargeld entwendet.

Ein weiterer Einbruch wurde am Abend des 11.2. in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rue de la Cimenterie in Luxembourg-Beggen, bei der ersten Informationen nach bis dato unbekannte Täter durch Einschlagen eines Fensters ins Innere gelangten und dieses durchsuchten. Es wurde u.a. Schmuck entwendet.

In allen Fällen laufen die Ermittlungen. (Quelle: Police Grand-Ducale)