++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Super 95 geht hoch ++

0
Tanken an einer Zapfsäule einer Tankstelle.
Foto: Symbolbild pixabay

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Freitagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 07.02.26,  bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Samstag, 07.02.26, 00.00 Uhr:

Der Benzin-Kraftstoff Super 95 wird ab Mitternacht am Samstag teurer.

DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff bleibt im Preis gleich, und kostet am Samstag dann weiter 1,427 Euro.

SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin geht um 2,4 Cent hoch, und der Liter kostet am Samstag dann 1,457 Euro.

SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) bleibt im Preis gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Samstag weiter 1,543 Euro kostet.

Werben auf lokalo.de

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.