RLP: Fußgänger wird von Auto erfasst und stirbt

LUDWIGSHAFEN – Ein Fußgänger ist in Ludwigshafen von einem Auto erfasst worden und danach im Krankenhaus gestorben.

Der Unfall ereignete sich am frühen Abend im Bereich der Kreuzung Mundenheimer Straße, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz gemeinsam mitteilten. Der verletzte Fußgänger wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später an seinen schweren Verletzungen starb.

Zur Klärung der Ursache wurde ein Sachverständiger für Unfallrekonstruktion beauftragt, hieß es weiter. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.