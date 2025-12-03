RLP: Fußgänger wird von Auto erfasst und stirbt

0
Foto: David Young/dpa/Symbolbild

LUDWIGSHAFEN – Ein Fußgänger ist in Ludwigshafen von einem Auto erfasst worden und danach im Krankenhaus gestorben.

Der Unfall ereignete sich am frühen Abend im Bereich der Kreuzung Mundenheimer Straße, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz gemeinsam mitteilten. Der verletzte Fußgänger wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später an seinen schweren Verletzungen starb. 

Zur Klärung der Ursache wurde ein Sachverständiger für Unfallrekonstruktion beauftragt, hieß es weiter. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Vorheriger ArtikelRLP: Jahrzehntelanger Streit beigelegt – Umweltschutz und Landwirtschaft reichen sich die Hand

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.