64-Jähriger gerät mit Pkw auf Gegenfahrbahn: Schwerverletzter nach Frontalkollision

ZWEIBRÜCKEN – Am Mittwochabend, kurz vor 19 Uhr, kam es auf der B 424 zwischen den Ortschaften Althornbach und Hornbach (VG Zweibrücken) zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge mit zwei verletzten Personen.

Unfallhergang und Einsatzmaßnahmen

Ein 64-jähriger Fahrer aus Frankreich geriet mit seinem Renault Twingo in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden BMW X1, der von einer 38-jährigen Fahrerin gesteuert wurde.

Der 64-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, während die 38-Jährige zur Behandlung ebenfalls medizinisch versorgt werden musste; Lebensgefahr besteht zum Glück nicht.

Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf 25.000 Euro. Die Strecke musste für die Unfallaufnahme und umfassende Spurensicherungsmaßnahmen voll gesperrt werden. Neben der Polizei waren die Feuerwehren Zweibrücken, Althornbach und Hornbach, der Rettungsdienst und die Straßenmeisterei eingesetzt.