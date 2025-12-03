Mann verfährt sich mit Bagger – und landet auf Autobahn

GRÜNSTADT/BAD DÜRKHEIM – Ein langsam fahrender Bagger auf der A6 Richtung Kaiserslautern hat die Polizei auf den Plan gerufen. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten das Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten stoppten den Bagger schließlich in einer Nothaltebucht bei Neuleiningen (Kreis Bad Dürkheim).

Der 47 Jahre alte Fahrer, ein Bauunternehmer, erklärte demnach, er habe sich in Grünstadt verfahren.

Als er merkte, dass er auf die Autobahn geraten war, sei er weitergefahren, um ein gefährliches Wendemanöver zu vermeiden. Den Angaben zufolge fuhr er rund vier Kilometer auf der A6, bevor er gestoppt wurde. Einen Standstreifen gibt es auf diesem Autobahnabschnitt nicht.

Keine Hinweise auf Alkohol oder Drogen

Bei der Kontrolle ergaben sich keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum, teilt die Polizei mit. Der Fahrer besaß jedoch keine gültige Fahrerlaubnis für einen Bagger. Zudem sei das Befahren der Autobahn mit einem Bagger wegen der zu geringen Höchstgeschwindigkeit verboten.

Der Bagger wurde auf einen Tieflader verladen. Gegen den 47-Jährigen wurden ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.