Mehrere Taschendiebstähle in der Trierer Innenstadt

0
Foto: Polizeipräsidium Trier

TRIER – Wie die Polizei Trier mitteilt, kam es gestern Nachmittag, Dienstag, 02.12.25, in verschiedenen Geschäften der Innenstadt sowie auf dem Weihnachtsmarkt in Trier zu mehreren Taschendiebstählen.

In zwei Fällen wurden Portemonnaies aus den mitgeführten Taschen/Rucksäcken der Geschädigten entwendet. In einem Fall wurde die Geschädigte von zwei bislang unbekannten Täterinnen in ein Gespräch verwickelt, währenddessen eine der Täterinnen unbemerkt die Geldbörse aus der Handtasche entwendete.

Im dichten Gedränge laufen Trickbetrüger und Taschendiebe zu Höchstformen auf: Zu den gängigen Maschen gehören zum Beispiel der Rempler, der Beschmutzer, der Falsche Tourist oder der Drängler. In allen Fälle wird das Opfer abgelenkt und die Unachtsamkeit ausgenutzt.

So schützen Sie sich vor Taschendieben:

   - Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie für ihren Bummel 
     benötigen.
   - Tragen Sie Geld, Wertsachen und Papiere stets in verschlossenen 
     Innentaschen der Kleidung dicht am Körper.
   - Wird es etwas voller in der Menschenmenge, so legen sie Ihre 
     Hand schützend auf die mitgeführte Handtasche oder Jackentasche.
   - Achten Sie bei Gedränge oder plötzlichem Anrempeln auf Ihre 
     Wertsachen.
   - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der 
     Körpervorderseite oder unter den Arm geklemmt.
   - Bieten Sie Fremden beim Bezahlen keinen Einblick in Ihre 
     Geldbörse oder Brieftasche.
   - Bewahren Sie Ihre EC- und Kreditkarten nie zusammen mit Ihrer 
     PIN auf.
   - Hängen Sie Taschen nicht an Stuhllehnen und lassen Sie sie nicht
     unbeaufsichtigt.
Vorheriger ArtikelMann verfährt sich mit Bagger – und landet auf Autobahn

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.