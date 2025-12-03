St. Josefsbruderschaft Wittlich spendet erneut für die Kinder- und Jugendmedizin

WITTLICH – Die St. Josefsbruderschaft Wittlich hat auch in diesem Jahr ihr Engagement für das Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich fortgesetzt und der Fachrichtung Kinder- und Jugendmedizin erneut 400 Euro zur Verfügung gestellt.

Die Spende unterstützt Maßnahmen, die den jungen Patientinnen und Patienten den Aufenthalt im Krankenhaus erleichtern und ihnen im Alltag etwas Freude geben.

Die St. Josefsbruderschaft ist ein Zusammenschluss Wittlicher Bürgerinnen und Bürger, der Hilfsbedürftige in besonderen sozialen Not- und Härtefällen unterstützt. Vorsitzender Claus Auster betont: „Je mehr Mitglieder wir sind, desto stärker können wir helfen und im Sinne des Heiligen Josef wirken.“ Interessierte können sich im Pfarrbüro Wittlich unter Telefon 06571 6368 melden.

Leitender Oberarzt Dr. med. Julian Kaltschmidt (1. von links) und Stationsleitung Gaby van Kampen (4. von links) bedankten sich gemeinsam mit Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin Elfriede Klinger (3. von links) und Medizinische Fachangestellte Helen Theisen (2. von links) herzlich bei Claus Auster (5. von links) für die erneute Spende und nahmen sie stellvertretend für das Verbundkrankenhaus entgegen.