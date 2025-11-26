Rechnungshof legt Kommunalbericht vor: Kommunen ächzen unter Sozialkosten

MAINZ. Die rheinland-pfälzischen Kommunen ächzen seit Jahren unter hohen Sozialausgaben, viele sehen sich angesichts klammer Kassen in ihrem Handlungsspielraum eingeschränkt.

Wie es genau um die Haushaltslage der Gemeinden und Gemeindeverbände zwischen Westerwald und Südwestpfalz bestellt ist, darüber wird der Kommunalbericht des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz Aufschluss geben, der am Mittwoch vorgelegt wird. Der Bericht setzt sich auch damit auseinander, wo in kommunalen Verwaltungen unnötig Geld ausgegeben wird, wo Einsparpotenzial ist und wie gegebenenfalls effizienter gearbeitet werden kann. (Quelle: dpa)