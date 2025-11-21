Lkw kracht in Gegenverkehr: Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

ANNWEILER/B10 – Am heutigen Freitag, 21.11.25, ereignete sich gegen 13.55 Uhr auf der Bundesstraße 10 (B 10) in Fahrtrichtung Landau, circa 500 Meter nach der Auffahrt Albersweiler, ein schwerer Verkehrsunfall.

LKW gerät in den Gegenverkehr

Ein 60-jähriger LKW-Fahrer, der mit einem Gliederzug unterwegs war, geriet aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn.

Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden PKW. Die 73-jährige PKW-Fahrerin sowie der LKW-Fahrer erlitten Verletzungen und wurden zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 55.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die B 10 für etwa drei Stunden in beide Richtungen gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Rückstaus führte.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.