RLP: Zwei Frauen und ein Kind bei Autounfall schwer verletzt

WORMS – Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Worms sind am Morgen zwei Frauen und ein Kind schwer verletzt worden.

Die Frauen im Alter von 23 und 26 Jahren sowie der sechsjährige Junge seien in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei in Mainz mit. Nach den ersten Einschätzungen bestehe keine Lebensgefahr. Zudem erlitt ein vierjähriges Mädchen leichte Verletzungen.

In einem der Fahrzeuge hatte die 23-Jährige gesessen, in dem anderen Auto befanden sich die 26-Jährige und die Kinder. Ob es sich um eine Familie handelt, war zunächst unklar. Angehörige der Verletzten wurden von einem Kriseninterventions-Team betreut.

Ermittlungen laufen

Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Er habe sich an einer Stelle ereignet, an der die Landstraße 523 zwei Fahrspuren je Richtung habe, getrennt durch eine Mittelleitplanke, sagte ein Polizeisprecher. Ob die Autos in derselben oder in entgegengesetzter Richtung unterwegs waren, muss noch ermittelt werden.

Die Straße wurde in beide Richtungen für fünf Stunden bis zum Mittag voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, eines wurde zuvor mit einem Kran geborgen.