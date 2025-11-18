++ Region: Schnee, Regen, wechselhaftes Wetter – Glätte nicht ausgeschlossen ++

Schnee, Regen und wechselhaftes Wetter bestimmen die kommenden Tage in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Was der Deutsche Wetterdienst für Mittwoch und Donnerstag prognostiziert.

OFFENBACH. Rheinland-Pfalz und das Saarland erwartet in den kommenden Tagen weiterhin nasskaltes Winterwetter. Heute rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit wechselnd starker Bewölkung. Im Süden gebe es einen Mix aus Sonne und Wolken.

Im Norden sei es hingegen oft stark bewölkt mit einzelnen Regenschauern. Oberhalb von 500 Metern geht der Regen in Schneeregen oder Schnee über. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 7 Grad.

Am Mittwoch bleibt es bedeckt, von Nordwesten kommen Niederschläge auf. Die Schneefallgrenze sinke auf 400 Meter, hieß es. Bei Temperaturen zwischen 2 und 6 Grad sei auch Glätte nicht ausgeschlossen. In Hochlagen ist mit Werten um den Gefrierpunkt zu rechnen.

Auch am Donnerstag erwarten die Meteorologen weiterhin starke Bewölkung und einzelne Schauer. Oberhalb von 300 bis 400 Metern könne es zu Schnee mit Glätte kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 6 Grad. (Quelle: dpa)